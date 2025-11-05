Компенсація Інженер-програміст in Greater Melbourne Area у ANZ варіюється від A$115K за year для Junior Software Engineer до A$216K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Melbourne Area становить A$166K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
