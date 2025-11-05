Каталог компаній
ANZ
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Bengaluru

ANZ Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у ANZ варіюється від ₹1.8M за year для Junior Software Engineer до ₹3.45M за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹1.79M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.45M
₹3.45M
₹0
₹0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в ANZ?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер даних

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ANZ in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹3,961,163. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ANZ для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹1,787,135.

Інші ресурси