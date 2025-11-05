Каталог компаній
ANZ
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

  • Greater Melbourne Area

ANZ Дейта-сайентист Зарплати в Greater Melbourne Area

Компенсація Дейта-сайентист in Greater Melbourne Area у ANZ варіюється від A$126K за year для Data Scientist до A$171K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Melbourne Area становить A$119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ANZ. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в ANZ?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в ANZ in Greater Melbourne Area складає річну загальну компенсацію A$177,901. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ANZ для позиції Дейта-сайентист in Greater Melbourne Area складає A$142,866.

