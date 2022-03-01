Довідник компаній
Anyscale
Anyscale Зарплати

Діапазон зарплат Anyscale коливається від $144,275 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $317,500 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anyscale. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $318K
Менеджер продукту
$204K
Рекрутер
$144K

Архітектор рішень
$299K
Технічний менеджер програми
$208K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Anyscale Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anyscale, є Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $317,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anyscale, становить $207,955.

