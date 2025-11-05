Каталог компаній
ANYbotics
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Інженер-програміст Зарплати в Greater Zurich Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Zurich Area у ANYbotics становить CHF 87.4K за year. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Загалом за рік
CHF 87.4K
Рівень
L2
Базова зарплата
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ANYbotics in Greater Zurich Area складає річну загальну компенсацію CHF 95,058. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ANYbotics для позиції Інженер-програміст in Greater Zurich Area складає CHF 87,351.

