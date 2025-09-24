Каталог компаній
Antibacterial Resistance Leadership Group
Antibacterial Resistance Leadership Group Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in United States у Antibacterial Resistance Leadership Group варіюється від $104K до $145K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Antibacterial Resistance Leadership Group. Останнє оновлення: 9/24/2025

$160K

Які кар'єрні рівні в Antibacterial Resistance Leadership Group?

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Antibacterial Resistance Leadership Group in United States складає річну загальну компенсацію $145,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Antibacterial Resistance Leadership Group для позиції Інженер-програміст in United States складає $103,750.

