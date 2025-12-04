Каталог компаній
Anti-Defamation League
Середня загальна компенсація Інвестиційний банкір in Saudi Arabia у Anti-Defamation League варіюється від SAR 249K до SAR 354K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anti-Defamation League. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Anti-Defamation League?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інвестиційний банкір в Anti-Defamation League in Saudi Arabia складає річну загальну компенсацію SAR 354,456. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Anti-Defamation League для позиції Інвестиційний банкір in Saudi Arabia складає SAR 249,320.

