Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Anthropic варіюється від $555K за year для Senior Software Engineer до $671K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $570K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anthropic. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$555K
$320K
$235K
$0
Lead Software Engineer
$671K
$329K
$342K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Anthropic Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
