Anthology
Anthology Зарплати

Діапазон зарплат Anthology коливається від $15,075 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $179,598 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anthology. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $125K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інформаційний технолог (ІТ)
$74.6K
Консультант з менеджменту
$15.1K

Дизайнер продукту
$87.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$70.4K
Архітектор рішень
$180K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anthology, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,598. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anthology, становить $81,030.

