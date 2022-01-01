Довідник компаній
Anthem Зарплати

Діапазон зарплат Anthem коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $208,740 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anthem. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Бізнес-аналітик
Median $117K
Інженер-програміст
Median $110K
Архітектор рішень
Median $201K

Менеджер з науки даних
$209K
Науковець даних
Median $145K
Фінансовий аналітик
$88.4K
Інформаційний технолог (ІТ)
$84.6K
Дизайнер продукту
$136K
Менеджер продукту
Median $148K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anthem, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,740. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anthem, становить $140,338.

