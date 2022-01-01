Anthem Зарплати

Діапазон зарплат Anthem коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $208,740 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anthem . Останнє оновлення: 8/21/2025