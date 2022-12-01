Anta Зарплати

Діапазон зарплат Anta коливається від $62,356 у загальній компенсації на рік для Модельєр на нижньому кінці до $133,718 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anta . Останнє оновлення: 8/21/2025