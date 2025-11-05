Каталог компаній
Ant Group
Ant Group Інженер-програміст Зарплати в Beijing Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Beijing Metropolitan Area у Ant Group становить CN¥476K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ant Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Загалом за рік
CN¥476K
Рівень
P5
Базова зарплата
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥119K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ant Group in Beijing Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію CN¥677,886. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ant Group для позиції Інженер-програміст in Beijing Metropolitan Area складає CN¥441,984.

