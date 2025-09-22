Каталог компаній
Ant Group
Ant Group Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Singapore у Ant Group становить SGD 115K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ant Group. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 115K
Рівень
12
Базова зарплата
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Ant Group?

SGD 209K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Ant Group in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 328,406. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ant Group для позиції Продукт-менеджер in Singapore складає SGD 114,699.

