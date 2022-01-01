Довідник компаній
Ant Group
Ant Group Зарплати

Діапазон зарплат Ant Group коливається від $54,398 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $220,743 для Бізнес-аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ant Group. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $69.5K
Менеджер продукту
Median $87.6K
Бізнес-аналітик
$221K

Розвиток бізнесу
$56K
Науковець даних
$90.6K
Маркетинг
$121K
Операційний маркетинг
$167K
Дизайнер продукту
$80.4K
Менеджер проекту
$54.4K
Архітектор рішень
$146K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at Ant Group is Бізнес-аналітик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

