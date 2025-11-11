Компенсація Інженер програмного забезпечення виробництва in United States у Ansys варіюється від $124K за year для P2 до $139K за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/11/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)