Компенсація Інженер-програміст in Spain у Ansys варіюється від €45.7K за year для P2 до €70.5K за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації in Spain становить €61.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
