Компенсація Інженер-програміст in India у Ansys варіюється від ₹1.93M за year для P1 до ₹3.9M за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.37M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
Software Engineer 2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
Senior Software Engineer
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ansys in India складає річну загальну компенсацію ₹5,974,160. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ansys для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,068,619.

