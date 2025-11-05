Компенсація Інженер-програміст in India у Ansys варіюється від ₹1.93M за year для P1 до ₹3.9M за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.37M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
