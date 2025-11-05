Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Ansys варіюється від ₹2.1M за year для P1 до ₹4.61M за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹4.84M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
