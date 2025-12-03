Каталог компаній
Ansys
Середня загальна компенсація Продажі in United States у Ansys варіюється від $107K до $152K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$121K - $144K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$107K$121K$144K$152K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Ansys in United States складає річну загальну компенсацію $151,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ansys для позиції Продажі in United States складає $106,920.

Інші ресурси

