Ansys
  • Зарплати
  • Інженер-механік

  • Всі зарплати Інженер-механік

  • San Francisco Bay Area

Ansys Інженер-механік Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Ansys варіюється від $176K за year для P3 до $284K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $186K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Ansys in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $290,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ansys для позиції Інженер-механік in San Francisco Bay Area складає $190,700.

