Ansys Інженер-механік Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Ansys варіюється від $176K за year для P3 до $284K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $186K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 11/5/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $176K $149K $12.9K $14.2K P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 3rd - РІК ( 33.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Ansys ?

