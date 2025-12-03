Каталог компаній
Ansys
Ansys Апаратний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in United States у Ansys становить $209K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ansys. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Загалом за рік
$209K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$180K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$19K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Ansys?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Ansys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Ansys in United States складає річну загальну компенсацію $219,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ansys для позиції Апаратний інженер in United States складає $180,000.

Інші ресурси

