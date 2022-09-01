Довідник компаній
Ansira
Ansira Зарплати

Діапазон зарплат Ansira коливається від $56,218 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $117,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ansira. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $117K
Маркетинг
$56.2K
Менеджер проекту
$75.4K

Часті запитання

Den højest betalende rolle rapporteret hos Ansira er Інженер-програміст med en årlig samlet kompensation på $117,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Ansira er $75,375.

