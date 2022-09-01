Ansira Зарплати

Діапазон зарплат Ansira коливається від $56,218 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $117,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ansira . Останнє оновлення: 8/21/2025