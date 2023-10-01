Довідник компаній
Anritsu
Anritsu Зарплати

Діапазон зарплат Anritsu коливається від $25,853 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $172,860 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Anritsu. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-електрик
$95.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$55.9K
Менеджер продукту
$173K

Менеджер проекту
$171K
Продажі
$25.9K
Інженер з продажів
$34K
Інженер-програміст
$35.4K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anritsu, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $172,860. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anritsu, становить $55,885.

