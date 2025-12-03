Каталог компаній
Anonyome Labs
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Anonyome Labs Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in India у Anonyome Labs варіюється від ₹5.13M до ₹7.14M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anonyome Labs. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$62.4K - $73.5K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Архітектор рішень заявок в Anonyome Labs щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Anonyome Labs?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Anonyome Labs in India складає річну загальну компенсацію ₹7,139,233. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Anonyome Labs для позиції Архітектор рішень in India складає ₹5,125,603.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Anonyome Labs

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Amazon
  • Netflix
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anonyome-labs/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.