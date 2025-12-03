Каталог компаній
Anonyome Labs
Anonyome Labs Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in Chile у Anonyome Labs варіюється від CLP 13.58M до CLP 18.92M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anonyome Labs. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$15.6K - $18.4K
Chile
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Anonyome Labs?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Anonyome Labs in Chile складає річну загальну компенсацію CLP 18,916,110. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Anonyome Labs для позиції Проєкт-менеджер in Chile складає CLP 13,580,797.

