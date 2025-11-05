Компенсація Інженер-програміст in Greater Denver And Boulder Area у Angi варіюється від $143K за year для L1 до $252K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Denver And Boulder Area становить $183K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Angi. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Angi RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
