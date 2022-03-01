Каталог компаній
Angi
Angi Зарплати

Зарплата Angi варіюється від $49,750 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $280,812 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Angi. Останнє оновлення: 8/29/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $195K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L3 $274K
L4 $281K

Дата-сайентист
Median $207K
Продукт-дизайнер
Median $138K
Рекрутер
Median $130K
Адміністративний асистент
$112K
Бізнес-аналітик
$167K
Фінансовий аналітик
$169K
Управління персоналом
$130K
Маркетинг
$78.6K
Продажі
$49.8K
UX-дослідник
$184K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Angi RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Angi - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L4 level з річною загальною компенсацією $280,812. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Angi складає $169,150.

