Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Mumbai Metropolitan Region у Angel One становить ₹2.38M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Angel One. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Загалом за рік
₹2.38M
Рівень
SDE 1
Базова зарплата
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹198K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Angel One?

₹13.95M

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Інженер-програміст role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

