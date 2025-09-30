Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Angel One варіюється від ₹3.05M за year до ₹6.87M. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹3.8M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Angel One. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
