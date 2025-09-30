Каталог компаній
Angel One
Angel One Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Angel One варіюється від ₹3.05M за year до ₹6.87M. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹3.8M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Angel One. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE 1
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.15M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Angel One?

Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Angel One in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹6,874,631. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Angel One для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹3,817,011.

