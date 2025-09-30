Каталог компаній
Angel One
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

  • Greater Bengaluru

Angel One Продукт-менеджер Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Greater Bengaluru у Angel One становить ₹2.51M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Angel One. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹2.51M
Рівень
Associate Product Manager
Базова зарплата
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Angel One?

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.15M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Angel One in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹12,672,627. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Angel One для позиції Продукт-менеджер in Greater Bengaluru складає ₹3,509,706.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Angel One

Схожі компанії

  • SoFi
  • PayPal
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси