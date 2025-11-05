Каталог компаній
Andrews Cooper Інженер-механік Зарплати в Greater Seattle Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in Greater Seattle Area у Andrews Cooper становить $138K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Andrews Cooper. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Загалом за рік
$138K
Рівень
L3
Базова зарплата
$133K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
8 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Andrews Cooper in Greater Seattle Area складає річну загальну компенсацію $157,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Andrews Cooper для позиції Інженер-механік in Greater Seattle Area складає $137,000.

