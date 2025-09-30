Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у Anaplan варіюється від £69.2K за year для P2 до £121K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £91K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anaplan. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Anaplan RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
