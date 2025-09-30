Каталог компаній
Anaplan
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater London Area

Anaplan Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у Anaplan варіюється від £69.2K за year для P2 до £121K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £91K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Anaplan. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
(Початковий рівень)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Anaplan RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Інженер-програміст ve společnosti Anaplan in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £152,321. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Anaplan pro pozici Інженер-програміст in Greater London Area je £81,477.

