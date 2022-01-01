Каталог компаній
Anaplan
Anaplan Зарплати

Зарплата Anaplan варіюється від $73,630 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $346,725 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Anaplan. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack програмний інженер

Архітектор рішень
Median $168K
Продукт-менеджер
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Управління персоналом
Median $344K
Продажі
Median $250K
Бізнес-аналітик
$262K
Обслуговування клієнтів
$98.5K
Успіх клієнтів
$281K
Дата-сайентист
$116K
IT-спеціаліст
$138K
Маркетингові операції
$89.2K
Продукт-дизайнер
$270K
Проєктний менеджер
$154K
Рекрутер
$73.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$347K
Технічний програмний менеджер
$239K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Anaplan RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Die bestbezahlte Position bei Anaplan ist Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $346,725. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anaplan beträgt $156,545.

