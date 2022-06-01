AmTrust Financial Зарплати

Діапазон зарплат AmTrust Financial коливається від $85,425 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $141,365 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AmTrust Financial . Останнє оновлення: 8/21/2025