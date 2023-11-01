AMS Зарплати

Каталог компаній
Зарплата AMS варіюється від $12,060 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $191,040 для Венчурний капіталіст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AMS. Останнє оновлення: 11/15/2025

Апаратний інженер
$76.2K
Кадрові ресурси
$12.1K
Проєкт-менеджер
$147K

Рекрутер
$81.6K
Інженер-програміст
$47.2K
Венчурний капіталіст
$191K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AMS - це Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $191,040. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AMS складає $78,908.

