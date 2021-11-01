Довідник компаній
Amplify
Amplify Зарплати

Діапазон зарплат Amplify коливається від $73,500 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $160,800 для Рекрутер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amplify. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $135K
Менеджер продукту
Median $135K
Дослідник користувацького досвіду
Median $95K

Обслуговування клієнтів
$73.5K
Аналітик даних
$115K
Інформаційний технолог (ІТ)
$131K
Маркетинг
$129K
Дизайнер продукту
Median $110K
Менеджер проекту
$133K
Рекрутер
$161K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Amplify, є Рекрутер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $160,800. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Amplify, становить $130,117.

Інші ресурси