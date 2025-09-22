Каталог компаній
Amperity
Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Amperity становить $310K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amperity. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Загалом за рік
$310K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$245K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$65K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Amperity?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Option

У Amperity Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з розробки програмного забезпечення at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $310,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Менеджер з розробки програмного забезпечення role in United States is $261,000.

