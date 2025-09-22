Каталог компаній
Amperity
Amperity Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Amperity становить $171K за year для Software Engineer II. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $168K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amperity. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Option

У Amperity Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Amperity in United States складає річну загальну компенсацію $267,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amperity для позиції Інженер-програміст in United States складає $165,500.

Інші ресурси