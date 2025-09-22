Каталог компаній
Amperity
Amperity Рекрутер Зарплати

Середня загальна компенсація Рекрутер in United States у Amperity варіюється від $172K до $241K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amperity. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$186K - $216K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$172K$186K$216K$241K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Option

У Amperity Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Amperity in United States составляет $240,678 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Amperity для позиции Рекрутер in United States составляет $171,913.

