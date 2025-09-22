Каталог компаній
Amperity
Amperity Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in United States у Amperity становить $206K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amperity. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Amperity
Product Manager
Seattle, WA
Загалом за рік
$206K
Рівень
Director
Базова зарплата
$186K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Amperity?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Option

У Amperity Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-менеджер at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $226,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Продукт-менеджер role in United States is $205,000.

