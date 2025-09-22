Компенсація Інженер-програміст in United States у Ampere Computing варіюється від $170K за year для L6 до $275K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $198K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ampere Computing. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***