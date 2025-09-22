Каталог компаній
Ampere Computing
Ampere Computing Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Ampere Computing варіюється від $170K за year для L6 до $275K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $198K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ampere Computing. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
(Початковий рівень)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Інженер-програміст tại Ampere Computing in United States có tổng thu nhập hàng năm là $365,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Ampere Computing cho vị trí Інженер-програміст in United States là $204,000.

Інші ресурси