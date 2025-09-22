Ampere Computing Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Ampere Computing варіюється від $170K за year для L6 до $275K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $198K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ampere Computing. Останнє оновлення: 9/22/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L6 ( Початковий рівень ) $170K $142K $17K $11.3K L7 $156K $129K $0 $26.5K L8 Principal Engineer $275K $187K $45.7K $42.7K L9 Senior Principal Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

