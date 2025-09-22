Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in United States у Ampere Computing варіюється від $189K за year для L6 до $364K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $196K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ampere Computing. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
