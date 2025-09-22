Каталог компаній
Ampere Computing
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер з апаратного забезпечення

  • Всі зарплати Інженер з апаратного забезпечення

Ampere Computing Інженер з апаратного забезпечення Зарплати

Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in United States у Ampere Computing варіюється від $189K за year для L6 до $364K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $196K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ampere Computing. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Переглянути 4 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Ampere Computing?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер з апаратного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Ampere Computing in United States складає річну загальну компенсацію $363,667. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ampere Computing для позиції Інженер з апаратного забезпечення in United States складає $204,700.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ampere Computing

Схожі компанії

  • Dataminr
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Samsara
  • Lattice
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси