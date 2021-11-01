Довідник компаній
AMI
AMI Зарплати

Діапазон зарплат AMI коливається від $25,596 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $170,850 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AMI. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $28.7K
Бухгалтер
$152K
Менеджер продукту
$25.6K

Продажі
$32.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Технічний менеджер програми
$171K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AMI, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $170,850. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AMI, становить $92,452.

