Компенсація Інженер-програміст in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area у Amgen варіюється від $108K за year для L3 до $152K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area становить $129K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
34%
РІК 4
У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
34% передається у 4th-РІК (34.00% щорічно)
Включені посадиПодати нову посаду