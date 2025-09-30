Каталог компаній
Amgen
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen Інженер-програміст Зарплати в Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Компенсація Інженер-програміст in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area у Amgen варіюється від $108K за year для L3 до $152K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area становить $129K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
(Початковий рівень)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

0%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

34%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 4th-РІК (34.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Інженер-програміст ב-Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $153,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Amgen עבור תפקיד Інженер-програміст in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area הוא $125,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Amgen

Схожі компанії

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси