Amgen Інженер-програміст Зарплати в Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Компенсація Інженер-програміст in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area у Amgen варіюється від $108K за year для L3 до $152K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area становить $129K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L3 ( Початковий рівень ) $108K $104K $0 $3.5K L4 $112K $102K $500 $9.4K L5 $152K $124K $10K $17.5K L6 $ -- $ -- $ -- $ --

Графік Вестингу Основний 0 % РІК 1 33 % РІК 2 33 % РІК 3 34 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 0 % передається у 1st - РІК ( 0.00 % щорічно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 3rd - РІК ( 33.00 % щорічно )

34 % передається у 4th - РІК ( 34.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Amgen ?

