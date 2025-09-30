Компенсація Інженер-програміст in Greater Los Angeles Area у Amgen варіюється від $115K за year для L3 до $275K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $210K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
0%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
34%
РІК 4
У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)
34% передається у 4th-РІК (34.00% щорічно)
