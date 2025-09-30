Каталог компаній
Amgen
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Програмний менеджер

  • Всі зарплати Програмний менеджер

  • San Francisco Bay Area

Amgen Програмний менеджер Зарплати в San Francisco Bay Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025

Нам потрібно лише 4 більше Програмний менеджер заявок в Amgen щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

0%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

34%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 4th-РІК (34.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Amgen in San Francisco Bay AreaПрограмний менеджер最高薪酬方案，年度總薪酬為$150,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
AmgenПрограмний менеджер職位 in San Francisco Bay Area年度總薪酬中位數為$120,000。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Amgen

Схожі компанії

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси