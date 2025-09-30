Каталог компаній
Amgen
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Дата-сайентист Зарплати в Greater Los Angeles Area

Компенсація Дата-сайентист in Greater Los Angeles Area у Amgen варіюється від $96.7K за year для L3 до $218K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $139K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Amgen. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

0%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

34%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Amgen RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 4th-РІК (34.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Amgen in Greater Los Angeles Area складає річну загальну компенсацію $218,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amgen для позиції Дата-сайентист in Greater Los Angeles Area складає $143,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Amgen

Схожі компанії

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси