AMETEK
AMETEK Зарплати

Зарплата AMETEK варіюється від $58,107 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $265,200 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AMETEK. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-електрик
Median $200K
Інженер з апаратного забезпечення
$60.6K
Інженер-механік
$147K

Інженер-оптик
$143K
Інженер-програміст
$58.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$265K
Технічний програмний менеджер
$171K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AMETEK - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $265,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AMETEK складає $147,000.

