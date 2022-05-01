AMETEK Зарплати

Зарплата AMETEK варіюється від $58,107 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $265,200 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AMETEK . Останнє оновлення: 9/11/2025