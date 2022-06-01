Каталог компаній
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Зарплати

Зарплата AmeriHealth Caritas варіюється від $87,312 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $155,220 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AmeriHealth Caritas. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Актуарій
$152K
Аналітик даних
$87.3K
Інженер-програміст
$133K

Архітектор рішень
$155K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AmeriHealth Caritas - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,220. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AmeriHealth Caritas складає $142,250.

