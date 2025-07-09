Каталог компаній
Americold
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Americold Зарплати

Зарплата Americold варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $233,825 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Americold. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Розвиток бізнесу
$234K
Інженер з апаратного забезпечення
$98K
Управління персоналом
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Інженер-програміст
$128K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Americold is Розвиток бізнесу at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Americold is $112,750.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Americold

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Roblox
  • Microsoft
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси